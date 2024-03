Rheinfelden: Rathauscafé unter neuer Regie

„Ich habe so viel erlebt in dieser Zeit“, blickt Heidi Kuder zurück und erinnert sich beispielsweise – gleich in der Anfangszeit – an die Renovierungsarbeiten und Maler in den Café-Räumen, einen Wasserschaden im zweiten Jahr oder auch die schwierigen Corona-Jahre. Gleichzeitig konnten während ihrer „Amtszeit“ die Besucherzahlen verdoppelt werden. Es haben sich verschiedene Gruppen, die sich regelmäßig in den Räumen treffen, etabliert, und immer donnerstags gibt es inzwischen zwei Stammtische mit rund 40 Personen.