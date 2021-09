Rheinfelden Reifer und erfahrener geworden

Bedingt durch die der Coronapandemie geschuldete Schließung des Bürgertreffpunkts gestaltete sich ihr Bundesfreiwilligendienst (BFD) dabei bisher sehr abwechslungsreich. So lernte sie während dieser Zeit nicht nur die Abläufe in der Verwaltung des Treffpunkts näher kennen, sondern war auch einige Zeit in den städtischen Kitas tätig. „Die Arbeit mit den Kindern hat mir sehr gefallen“, sagt Caroline Kummle. Sie habe sich daher auch entschieden, ab Oktober ein Lehramtsstudium zu beginnen.

Im Bürgertreffpunkt selbst zählt neben verschiedensten Organisationstätigkeiten zum Beispiel auch das Dekorieren der Räumlichkeiten, das Servieren der Getränke und Speisen oder die Pflege der Plakat- und Flyerauslagen zu ihren Aufgaben. Besonders das selbstständige Arbeiten gefällt der BFDlerin dabei gut: „Ich habe mich in diesem Jahr weiterentwickelt und bin selbstständiger geworden“, blickt sie zurück. Als bereichernde Erfahrung sieht sie auch die Teilnahme an verschiedenen Projekten wie etwa an der Durchführung des städtischen Impftags: „Das war etwas Besonderes.“