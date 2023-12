Rheinfelden: Rheinfelder Weihnachtsmarkt mit Musik und Leckereien

Die Angebote

Weitere Attraktionen bestanden in einem Kinderprogramm, in dessen Rahmen, betreut durchs Team vom Bistro Bon-sai, am Samstag Weihnachtsbaumschmuck und am Sonntag Adventskerzen gebastelt wurden, sowie in einer Rikscha-Fahrt für Senioren, organisiert vom örtlichen Familienzentrum.

Schauspielerin und Sprecherin Katja Preuss erzählte an den Nachmittagen in der Christuskirche Geschichten für Erwachsene sowie Kinder ab fünf Jahren, und für die musikalische Untermalung sorgte am Samstag wie am Sonntag die Musikschule Rheinfelden, am Sonntag zusätzlich der Chor TonArt Nollingen.