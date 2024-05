Die steigenden Heiz- und Stromkosten des Bootshauses in Warmbach hätten in den vergangenen Jahren immer mehr zu Buche geschlagen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Eine Erneuerung der ohnehin in die Jahre gekommenen Gasheizung stand an. So entschieden sich die Verantwortlichen des Ruderclubs für den Wechsel: Anstelle der Heizung mit fossiler Energie tritt eine nachhaltige, mit regenerativer Energie betriebene Heizungsanlage.