Rheinfelden: SAK übergibt mobile Jugendarbeit an die Stadt

Sieben erfolgreiche Jahre

Vor sieben Jahren war der SAK angefragt worden, die damals vakante Stelle der mobilen Jugendarbeit in Rheinfelden mit einem eigenen Angebot zu kompensieren. „Vor dem Hintergrund der sich bis dahin aufgetürmten Problemanzeigen, wie etwa am Karlsplatz oder Konflikte mit der Nachbarschaft des Jugendtreffs, war es eine Herausforderung, die wir dennoch gerne angenommen haben“, blickt Eric Bintz, SAK-Bereichsleiter Kinder, Jugend und Familie im Alten Wasserwerk in Lörrach, in einer Pressemitteilung zurück.

Die sieben zurückliegenden Jahre beschreiben ihm zufolge eine Erfolgsgeschichte. In wechselnden Teams konnten vielfältige Angebote für die Jugendlichen auf der Straße und den Treffs aufgebaut und die Wirksamkeit der präventiven Jugendarbeit spürbar verbessert werden.