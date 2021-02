Rheinfelden Salz gehört in die Suppe

Jedes Jahr werden Unmengen Streusalz eingesetzt und Bäume am Straßenrand oder im Garten schwer geschädigt. Auch Haustiere haben mit der scharfen Salzlösung zu kämpfen. Daher empfiehlt Regionalgeschäftsführer Ulrich Faigle, zu umweltfreundlicheren Mitteln zu greifen. Jährlich kommen nach Angaben des Umweltbundesamts bundesweit 1,5 Millionen Tonnen Streusalz zum Einsatz. In harten Wintern kann die Menge auf über vier Millionen Tonnen steigen. Die Schäden an Bäumen und Sträuchern zeigten sich vor allem in den Sommermonaten. „Korrosionsschäden an Fahrzeugen, Brücken und Oberflächen von Gebäuden oder Baudenkmälern gehen häufig auf das Konto von Streusalz. Schuhe und Kleidung werden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen“, heißt es weiter. Am besten verzichtet man gänzlich auf Streusalze, auch dann, wenn der Einsatz am eigenen Wohnort erlaubt ist.