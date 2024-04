Rheinfelden: Sattelauflieger abgetrennt

Ein Sattelauflieger hat sich am Donnerstag gegen 5.40 Uhr auf dem Auffahrtast an der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Mitte von seiner Zugmaschine getrennt. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Sattelzug in der Nacht auf Donnerstag auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 316 unterhalb der Autobahn. Es wird vermutet, dass ein Unbekannter in dieser Zeit die Zugstange der Sattelplatte betätigte und hiermit die Fahrzeugeinheit voneinander trennte.