Rheinfelden Schichtwechsel mal anders

Zur selben Zeit wurden zwei Hieber-Mitarbeiter in den Werkstätten St. Josefshaus in Herten begrüßt. Yannik Huber kennt seinen üblichen Arbeitsplatz, die Fleischtheke, wie seine Westentasche und begab sich in nun in der Schreinerei in Herten auf unbekanntes Terrain. Bei der Endkontrolle und dem Verpacken von Besteckkästen waren die Beschäftigten mit Behinderung die Experten und gaben ihm zahlreiche Tipps und Tricks. Auch bei der Produktion von Holzlaternen und der Veredelung von IPad-Halterungen aus Holz profitierte Huber vom Know-how der Beschäftigten.

Vanessa Schauerhammer ist in ihrem Arbeitsalltag im Regalservice und Verkauf tätig. Ganz anders verlief ihr Schichtwechsel in der Gärtnerei des St. Josefshauses. Beim Beseitigen von Unkraut oder dem Bewässern von Pflanzen arbeitete sie Hand in Hand mit den Beschäftigten. „Alle helfen sich gegenseitig und akzeptieren sich so, wie sie sind. Das ist in unserer Gesellschaft nicht so selbstverständlich,“ zog sie am Ende des Arbeitstags ein Resümee.

„Die Mitarbeiter von Hieber hätten Güler und Ridder super begleitet und ganz ungezwungen und selbstverständlich unterstützt“, sagte Job-Coach Wolfgang Grab am Ende des Tages. Beide würden sofort wieder mitmachen. Werkstattleiterin Dorina Huber und Hieber-Marktleiter Volker Rückert freuten sich über die positiven Berichte ihrer Mitarbeiter und Gäste. Die Aktion soll ihrer Meinung nach der Grundstein für weitere Begegnungen und gelebte Inklusion sein.