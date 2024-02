Rheinfelden: Schüleraustausch wird wiederbelebt

Im Rahmen eines Schüleraustauschs mit dem Georg-Büchner-Gymnasium haben 27 und Schüler des Istituto Francesco Da Collo aus dem italienischen Conegliano, nördlich von Venedig gelegen, Rheinfelden besucht. Als einer der ersten Programmpunkte stand dabei am Montagmorgen ein Besuch im Rathaus an, wie es in einer städtischen Pressemitteilung heißt.