Rheinfelden. Zwei Radfahrer sind am Montag kurz vor 16 Uhr in der Beuggener Straße zusammengestoßen. Bei dem Unfall sind beide schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Laut Polizeibericht für ein 28-Jähriger mit seinem Rennrad auf der Beuggener Straße in Richtung Degerfelden, als ein 83-Jähriger mit seinem Pedelec aus dem Hofgartenweg kam, um nach links in die Beuggener Straße einzubiegen. Die beiden kollidierten und stürzten. Der 83-Jährige zog sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Er trug keinen Helm. Der 28-Jährige soll sich Verletzungen an der Schulter zugezogen haben. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben. Sie ist unter Tel. 07621/ 980 00 erreichbar.