Rheinfelden-Minseln (mv). Der Sparkassen-SB-Service der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden ist in Minseln an der Wiesentalstraße seit gestern geschlossen. Auf einem schlichten Aushang heißt es, dass die SB-Servicestelle „aus Sicherheitsgründen“ geschlossen werde. Als Alternativen werden die Automaten in der Sparkasse im Kaufland, Schildgasse 30, und in der Filiale des Geldinstituts am Friedrichsplatz 8 empfohlen.