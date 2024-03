Rheinfelden: Sportler des Jahres gekürt

Mit den Wahlen von Rheinfeldens Sportlern des vergangenen Jahres hatte das Olympiajahr 2024 einen ersten kulturellen Höhepunkt in der sportlich sehr aktiven Kreisstadt aufzuweisen. Am Freitag hielten schlussendlich die Mountainbikerin Hannah Beck von der SG Rheinfelden und der Ringer Felix Krafft vom TUS Adelhausen die begehrte Trophäe in die Höhe.