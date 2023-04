Rheinfelden Standesamt-Team ist komplett

Auf ihre neue Aufgabe fühlt sich die „frisch ernannte Standesbeamtin“ durch einen zweiwöchigen Lehrgang gut vorbereitet, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Trotzdem sei sie vor ihrer ersten Trauung etwas nervös, gibt Jessica Flößer zu. „Ganz normal“, so der Kommentar ihrer beiden Kolleginnen Ute Steiner, die seit 32 Jahren, und Ann-Kathrin Otto, die seit 16 Jahren als Standesbeamtinnen tätig sind. Beide haben auch nach dieser langen Zeit immer noch viel Freude an ihrer Arbeit. „Keine Trauung ist wie die andere und es macht einfach Spaß, die Paare bei diesem wichtigen Schritt im Leben begleiten zu dürfen“, lassen beide sich in der Pressemitteilung zitieren.

Rund 140 standesamtliche Trauungen finden in Rheinfelden – entweder im Trauzimmer im Haus Salmegg oder auf Schloss Beuggen – statt. Eine Zahl, die sich, nach Aussage von Dominic Rago, dem Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung, durchaus sehen lassen kann.