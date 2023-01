Rheinfelden Standort auch in Nollingen

Durchaus wünschenswert

Bisher genannt war darüber hinaus ein Standort am Bahnhof in Rheinfelden, der jedoch nicht existiert. Entsprechende Vermutungen hatte in der Sitzung des Stadtteilbeirats Nollingen auch Karin Paulsen-Zenke (SPD) geäußert. Sie meinte, dass es allein aufgrund der Entfernung von Nollingen zum Bahnhof in Rheinfelden schwierig sei, Carsharing in Anspruch zu nehmen. Für Nollinger wäre ein weiterer Standort im Stadtteil daher durchaus wünschenswert.