Rheinfelden: Strahlende Klänge

Geistliche, moderne und weihnachtliche Klänge

Die „Strahlenden Klänge“ begeisterten indes durch einen stimmgewaltigen Auftritt der drei jungen Tenöre sowie durch zahlreiche Trompetensoli von Kevin Pabst, die so richtig unter die Haut gingen. da hieß es Augen schließen, zuhören und genießen. Die dargebotene Literatur erfreute mit Stücken wie „Tochter Zion“, „O sole mio“, „Ich bete an die Macht der Liebe“, bevor im zweiten Teil des Konzertprogramms weihnachtliche Weisen wie „Heidschi Bumbeidschi“ oder „Santa Claus is coming“ schwungvoll und stimmengewaltig zu Gehör gebracht wurden.

Mit dem Schlusslied „O du fröhliche“ zogen Startrompeter Kevin Pabst und die drei jungen Tenöre das Publikum dann noch einmal in den Bann und stimmten das Publikum damit auf die kommenden Weihnachtage ein.