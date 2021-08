Evonik in Rheinfelden gilt als Kern vieler möglicher Wasserstoffaktivitäten in der Region. Schließlich stellt der Spezialchemiekonzern bereits seit Jahrzehnten Wasserstoff in Südbaden her, heißt es in einer Firmenmitteilung. „Nachhaltigkeit wird bei uns großgeschrieben. Wir beleuchten an jedem Standort, wie wir Energie und Rohstoffe – wie etwa Wasserstoff – effizient und nachhaltig einsetzen können“, erläuterte Standortleiter Dr. Olaf Breuer.

Die CO2-Reduzierung sei für die gesamte Wirtschaft in Deutschland entscheidend. „Nur marktgesteuerte Lösungen über einen CO2-Preis, der sich aus dem ETS Zertifikatshandel ergibt, werden die nötige Wirkung entfalten“, ergänzte der Bundestagsabgeordnete Hoffmann. Generell gelte hier, dass Politik und Wirtschaft an einem Strang ziehen müssen. Auch wenn es beispielsweise darum gehe, die Region Hochrhein zu einer Wasserstoff-Spitzenregion weiterzuentwickeln.