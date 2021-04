Rheinfelden Trotz Corona gut aufgestellt

Rheinfelden (lu). Diese Feststellung bezog er allerdings nur auf die Einsatzzahlen. Denn große Sorgen bereitet ihm mittlerweile der Bereich Jugend und Feuerwehrnachwuchs. Coronabedingt gibt es keine Treffen, keine Proben, keine Feste: „Uns fehlen derzeit ganz einfach die Kontaktmöglichkeiten zu jungen Leuten“, bedauerte er. Schon länger habe es keine Besuche in Grundschulen mehr gegeben, um von Klein auf die Begeisterung für die Wehr zu entfachen. Und so ging die Zahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr von 85 auf 74, davon 18 weiblich, zurück. Insgesamt blieb aber die Mitgliederzahl mit 503 (Vorjahr 510) in den Abteilungen Aktive, Altersmannschaft, Jugend und Musikkorps stabil. Die Zahl der Aktiven stieg sogar um 14 auf 264 (davon 14 Frauen). Und die leisteten insgesamt 2311 Einsatzstunden bei 217 Alarmeinsätzen, wovon rund 60 Prozent auf technische Einsätze entfielen.

Was Dietmar Müller außer der Jugendproblematik noch beunruhigt, ist der coronabedingt drastische Rückgang von Teilnahme an Lehrgängen und Fortbildungen. Waren es früher kreisweit 30 Feuerwehrkameraden, so konnten zuletzt lediglich neun fort- und ausgebildet werden. Der Kommandant sprach von einem größeren Fortbildungsstau.