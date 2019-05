Rheinfelden Türmen und teilen

Aber es geht auch komplizierter, was zwei Besonderheiten des Kommunalwahlrechts geschuldet ist. Es gibt nämlich die Möglichkeiten des „Kummulierens“, was man mit „Häufeln oder türmen“ übesetzen könnte: Der Wähler darf nämlich bis zu drei Stimmen einem einzelnen Bewerber geben. Und dabei ist er noch nicht einmal auf eine Liste begrenzt. Vielmehr kann er seine Kreuze unter verschiedenen Vorschlägen „verteilen“, was man „panaschieren“ nennt.

Ausgezählt wird am Sonntag nach 18 Uhr zunächst die Europawahl. Am Montag folgt dann die Ergebnisermittlung für die kommunalen Gremien, weshalb an diesem Tag auch die gesamte Verwaltung einschließlich der Ortsverwaltungen geschlossen bleibt.