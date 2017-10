Rheinfelden Ungeschickter Traktordieb

Rheinfelden. Gründlich schiefgelaufen ist am Montagabend der Versuch, aus einer Tiefgarage einen Traktor zu stehlen. Ein unbekannter Täter schlich sich zwischen 18 und 20.30 Uhr in eine Tiefgarage in der Bahnhofstraße. Dort gelangte er an den Schlüssel eines geparkten Traktors, startete diesen und fuhr vom Stellplatz herunter. Doch weit kam der Dieb nicht, wie die Polizei mitteilt. Er kollidierte mit einem gegenüber geparkten Motorrad. Das Zweirad wurde dabei gegen die Wand geschoben und beschädigte noch einen daneben stehenden Audi.

Daraufhin ließ der Täter den Traktor mit laufendem Motor stehen und verließ fluchtartig den Ort des Geschehens. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nichts bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden unter Tel. 07623/740 40 entgegen.