Rheinfelden Von Fotzelschnitte bis Zuckerbrötli

Rezeptbuch von Petra Heck bewundernswert menschlich illustriert

Egal in welchem Büchlein, die Rezepte – es sind keine Schicki Mickis – sind sehr gut verständlich beschrieben und die Zutaten hat garantiert jeder in der Küche, heißt es.

Wer in den Koch- und Backbüchlein blättert, kann auch schmunzeln. Die Künstlerin Petra Heck hat jedes Rezeptbuch menschlich illustriert.

Von den verkauften Back- und Kochbüchlein konnten bislang mehr als 30 000 Euro an den Förderverein krebskranker Kinder in Freiburg überwiesen werden. „Der Erlös geht zu 100 Prozent an den Förderverein, das ist für uns eine Herzenssache“, bezeugt Heidi Kuder. Ein Buch kostet 13 Euro, im Set mit den drei verschiedenen Büchern beträgt der Verkaufspreis 33 Euro (Verkaufsstellen siehe Infokasten).

Adelhausen: bei den Autorinnen und im Bachstüble. Ortsverwaltungen: Adelhausen und Karsau. Rheinfelden: Tourismusbüro, Bürgertreff Gambrinus und Michaelas Kiosk am Bahnhof. Degerfelden: Birlin-Mühle- Hausen: Pauls Markt. Höllstein: Bäckerei Seeger. Schopfheim: Textilreinigung Prüfer und Hotel Restaurant Adler. Efringen-Kirchen: Toto Lotto Gisela Metzger. Kandern: Miss Gugelhuupf. Niederhof: Hofladen Kammerer. Wollbach: Rüttehof Hofladen. Zell: Luises Laden. Per E-Mail an oepfelbabbe@gmx.de (plus Versandkosten).