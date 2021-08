Rheinfelden Wandern statt Tindern

Nun organisieren die beiden jungen Männer also Wandertouren im Markgräflerland und im Südschwarzwald. „Es gibt schon eine Single-Wandergruppe im Schwarzwald, allerdings für Leute ab 47. Wir richten uns eher an Singles zwischen 25 und 45, sind aber grundsätzlich für alle offen.“ Am Wochenende ist Premiere.

Christian Rombach, 31, von Beruf Gärtnerbaufachwerker, und Matthias Forster, 36, wollen, dass sich auf Schusters Rappen neue Mitmenschen kennenlernen. „In dieser ganzen Corona-Zeit ist das Wandern noch als etwas Normales übrig geblieben, frei ohne Maske in der Natur – da ist die Welt noch in Ordnung“, erklärt der Rheinfelder.

Die beiden haben eine nicht zu anspruchsvolle Tour für eine größere Gruppe um die 20 Singles organisiert, mit dem Ziel, dies zukünftig drei bis vier Mal im Jahr anzubieten. Das Teilnehmerfeld soll idealerweise zur Hälfte aus Frauen und zur anderen aus Männern bestehen. „Man kann sich auch gerne mit einem gleichgesinnten Freund oder Freundin anmelden.“ Es können gerne auch immer wieder neue Leute dazustoßen. „Davon lebt ja so ein Singlewandern.“

Die Premiere am Sonntag, 29. August, bietet eine reizvolle Tour rund um Badenweiler, Ober- und Niederweiler. Sie wird als leicht im Schwierigkeitsregister geführt. Der maximale Auf- und Abstieg beträgt 210 Meter, erklärt Forster. Schließlich sollen die wandernden Singles ja noch genügend Energie zum Gespräch und Kennenlernen haben. Je nachdem, wie sich eine Gruppe herausbildet, könne bei künftigen Touren der Schwierigkeitsgrad angepasst werden, erläutert er.

Die beiden Organisatoren freuen sich über Spenden. „Die werden komplett in Baumpatenschaften im Südschwarzwald investiert.“

Ob er das Singlewandern noch organisieren möchte, falls er seine große Liebe kennenlernt? „Warum nicht“, sagt er. „Schließlich kann man das auch mit Freundin organisieren Ich bin für alles offen.“

Wanderung: Sonntag, 29. August, 12 Uhr: Treffpunkt und Start sowie Rückkehr sind am Kurhaus in Badenweiler. Parkplätze gibt es in der Parkgarage im Schlosspark. Anreise ist auch über die Buslinien von Müllheim möglich. Es wird um dem Wetter angepasste Kleidung gebeten. Auch sollten die mitgeführten Rucksäcke mit einem auskömmlichen Picknick-Vesper gefüllt sein. Anmeldung bis zum Freitag, 27. August, per E-mail: singlewandern-suedschwarzwald@web.de; www.facebook.com/singlewandernhochschwarzwald