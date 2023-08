Rheinfelden Warmbachs Dorfmitte neu denken

Bei der öffentlichen Sitzung des Beirats am Mittwoch betonte das Gremium, dass es nunmehr auch um das gesamte gesellschaftliche Leben, den sozialen Zusammenhalt aller Bürger in Warmbach gehen müsse. Dazu zählte der Beirat ausdrücklich auch die Kirchengemeinde, die Institutionen des St. Gallus-Hauses sowie all diejenigen, die das Gemeinwohl in Warmbach mitbestimmen.

Ungeachtet der Tatsache, dass die Stadt Rheinfelden aufgrund des immensen Sanierungsbedarfs einen Verkauf der Alten Schule an einen Investor plant, findet am 23. September eine Ideenwerkstatt mit Bürgerbeteiligung in der Turnhalle der Hans-Thoma-Schule statt.