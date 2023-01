Rheinfelden Weniger Bürokratie

Laut Hoffmann fehle es in der Politik an Menschen mit praktischen Lebenserfahrungen. Als gelernter Förster mit Erfahrung und als Bürgermeister kenne er die Probleme vor Ort und wisse, wie man diese am besten löst. „Mit immer weiter steigender Bürokratie, mit Vorschriften und Verordnungen werden wir unseren Erfolg verlieren; die Firmen ersticken in Bürokratie, die viel Zeit und Geld kostet“, wird Hoffmann in der Mitteilung zitiert. Der Bundestagsabgeordnete äußerte den Wunsch an die Industrie, hier Druck zu machen, um in Europa die Bürokratie anzubauen.