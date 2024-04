Rheinfelden: Zeitenwende für die Wehr

Die Arbeiten am neuen zentralen Feuerwehrgerätehaus in Rheinfelden sind soweit abgeschlossen, sodass es am Freitag in einem Festakt offiziell seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Vor vielen Gästen aus der Verwaltung und der Politik, vor allem aber vor Feuerwehrleuten der örtlichen wie auch der benachbarten Wehren sowie aus der Südtiroler Partnerstadt Neumarkt, erläuterte Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in der neuen Fahrzeughalle den Werdegang des Projekts sowie wie und warum es realisiert wurde.