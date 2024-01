Riedichen: Seit hundert Jahren Männergesang

Dabei wurde der Männerchor gekonnt und versiert begleitet von dem bekannten Klavierspieler Tomas Spurny.

Mit Hornquartett

Siegfried Wetzel und Anton Schmid, Vorsitzender des Chors, kündigten nun einen besonderen Hörgenuss an, nämlich das Hornquartett der Schola Cantorum Basiliensis aus Frankreich. Diese begleiteten in schöner Harmonie den Männerchor beim „Waldlied“ von August Horn und beim „Nachtgesang im Walde“ von Franz Schubert. Danach zeigten die vier Hornisten ihr ganzes Können auf ihren Naturhörnern, die, so erklärte es einer der Hornspieler, so heißen, weil sie in ihrer Urform ohne Ventile gebaut wurden, ähnlich den Alphörnen – natürlich um einiges kürzer und gebogen.

Danach präsentierte der gemischte Chor des Männerchors Riedichen mit dem Damenchor „ad hoc“ Lieder wie „Die Geselligkeit“ von Franz Schubert, „Harmonie in der Ehe“ und „Die Beredsamkeit“ von Joseph Haydn und das lustige „Der italienische Salat“ von Franz Genee. Damit ging ein stimmungsvoller, lustiger und musikalisch bezaubernder Abend zu Ende.

Besondere Ehrungen

Die Ehrungen nahmen der Präsident des alemannischen Chorverbands, Martin Rümmele, und die Ehrungsbeauftragte, Claudia Kübler-Rümmele, vor. Lothar Baumgartner wurde für 50 Jahre Singen geehrt und Erwin Gerspacher sowie Leo Wucher für sage und schreibe 70 Jahre.

Foto: Holger Schlicht/Holger Schlicht

Ortsvorsteher Kai Berger dankte dem Chor für sein großes Engagement und betonte die Wichtigkeit des Vereinslebens. Die Vorsitzende des Aktionskomitees „Kind im Krankenhaus“ aus Schopfheim, Monika Werner, bedankte sich für den Scheck aus gesammelten Spenden über 1500 Euro.