Mit den Nachwuchsmeisterschaften im griechisch-römischen Stil im Bürgerzentrum Gresgen endeten am Samstag für die jüngeren Ringer die diesjährigen Titelkämpfe. Mit den deutschen U20-Meisterschaften in Frankfurt an der Oder (Freistil und weiblich) sowie Pausa (griechisch-römisch) startet der Deutsche Ringerbund (DRB) am kommenden Wochenende in die nationalen Titelkämpfe.