Ringen: Brunner wechselt zur WKG Weitenau-Wieslet

Wichtiger Baustein

Für WKG-Trainer Kai Vögtlin ist Stephan Brunner die perfekte Ergänzung des Regionalliga-Teams. Ein lokaler Ringer, der im Training sein Wissen auch an den Nachwuchs weitergeben kann, deutscher Pass und das Niveau, in der Leistungsklasse zu glänzen, ist in dieser Kombination schwer zu finden.

Als ehemalige Team-Partner kennen sich Trainer Vögtlin und der Neuzugang zudem bestens. Brunner wird ergänzend zu Vitalie Bunici im 75er-Gewicht eingesetzt werden und erhöht damit die Flexibilität des Kaders, der in der Regionalliga nur zwei Nichtdeutsche einsetzen darf.