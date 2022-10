Ringen Das letzte Mal auf der Matte

Zell im Wiesental. Das nimmt die RG Hausen-Zell in Person des RG-Vorsitzenden Marco Waßmer zum Anlass, um sich in einem offenen Brief bei Oliver Hassler zu bedanken: „Oli hat das Ringen bei uns in Zell gelernt. Nun beendet er seine Karriere auch bei uns, worauf wir sehr stolz sind. Ich kann mich noch an viele schöne Stunden mit ihm in unserem Ringerraum erinnern, wo er den Grundstein für seine sportliche Karriere gelegt hat. Um eine Anekdote zu nennen, es muss 1995 gewesen sein, als der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht das Jugendtraining besuchten und Oli nach vorne baten. Er ermahnte ihn, besser im Training aufzupassen und nicht ständig Quatsch zu machen und bestrafte ihn mit zehn Liegestützen, worauf Oli ihm entgegnete „Ich habe doch keine Angst vor dir Gerschi (damals erfolgreicher Griechisch-Spezialist der RG), ich mache 20.“.

Olis erfolgreichstes Jahr war 2014, als er in den USA Militärweltmeister wurde und diesen Titel dann mit dem Vizeweltmeistertitel in der Gewichtsklasse bis 98 kg griechisch-römisch krönte. Weiterhin errang er noch mehrere internationale Erfolge und Deutsche Meister Titel.