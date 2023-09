Ringen Duelle gegen Aufsteiger als Messwert

Doch die bescheidene Truppe wollte lieber weiterhin in der Verbandsliga oben mitringen, als unter Umständen eine Etage höher unter die Räder zu kommen, da die Kaderplanung bereits abgeschlossen war. Daher nahm der Drittplatzierte – die S.A. Gries – das Angebot des Südbadischen Ringerverbands (SBRV) dankend an und feierte in der Vorwoche im elsässischen Duell bei Olympia Schiltigheim II bereits den ersten Saisonsieg mit 17:9. Heute tritt der KSV Rheinfelden dort an.

Der TuS Adelhausen II bekommt erstmals Besuch vom VFK Radolfzell. Der im November 2016 gegründete Verein hat in Rekordtempo die Ligen des SBRV durchschritten und strebt mit drei internationalen Neuzugängen sicher mehr als den Klassenerhalt an. Entsprechend wird es für beide Teams eine echte Standortbestimmung in der Dinkelberghalle.