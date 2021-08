Ringen Geschrei in der Halle hat gefehlt

„Ja, mittlerweile sind wir bereit für die neue Saison, jedoch ist nach einer so langen Pause jede Woche der Vorbereitung wichtig, sodass wir die nächsten und letzten zwei noch intensiv nutzen werden. Wir konnten zum Glück jetzt doch einige Zeit in der Halle trainieren. Ohne Mattentraining wäre eine Saison gar nicht möglich gewesen, da die Verletzungsgefahr zu akut gewesen wäre“ äußert sich Denis Grether zuversichtlich zu seiner ersten Saison als Trainer in seinem Heimatverein.

Nach der Vorbereitung vor dem heimischen PC im „Online-Training“ konnten zuletzt – auch in Kooperation mit der RG Hausen-Zell – viele Trainingskämpfe absolviert werden. „Das hilft uns vielleicht auch bei der Entscheidung für die Aufstellung am ersten Kampftag“, lächelt er zufrieden. Was ihm in der langen Veranstaltungspause am meisten gefehlt habe? „Für mich persönlich das ’Feeling’ eines Kampfabends. Das Geschrei in der Halle, die Fans im Rücken, die Anspannung beim Einmarsch, das gemeinsame Bierchen danach, einfach alles.“