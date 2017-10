Ringen Greifen beide wieder in die Trickkiste?

Von Uli Nodler

Immer, wenn sich Mannschaften der RG Hausen-Zell und des TuS Adelhausen auf der Matte gegenüberstehen, dann ist der Nervenkitzel garantiert.

Zell im Wiesental. Am morgigen Samstag ist es wieder so weit. Dann bestreiten die beiden Regionalligisten RG Hausen-Zell und TuS Adelhausen II ab 20 Uhr in der Zeller Stadthalle wieder ein prickelndes Oberrhein-Derby. Angesichts der Tabellen-Konstellation muss der Gast vom Dinkelberg und aktuelle Spitzenreiter die Favoritenrolle übernehmen. Davon will TuS-Coach Thomas Weber nichts wissen: „Die RG wird sich gewiss etwas einfallen lassen, um uns das Leben auf der Matte schwer zu machen. Ich rechne mit einer knappen Angelegenheit. Beim gastgebenden Tabellensechsten freut man sich auf das Duell gegen den ewigen Rivalen: „Klar, die Derbys gegen Adelhausen sind immer etwas Besonderes. Der morgige Gegner ist ein dicker Brocken. Wir werden an Man-Power wieder alles in die Waagschale werfen und dann schauen, was herausspringt. Die Adelhausener haben bislang eine bärenstarke Vorrunde gerungen und nur am Grünen Tisch einen Kampf verloren. „Deshalb nehmen wir die Außenseiterrolle an, haben eigentlich nichts zu verlieren. Das ist psychologisch gesehen gar nicht so schlecht“, fiebert auch RG-Coach Florian Hassler dem Duell entgegen.

Vorteile dürfte der Gast vom Dinkelberg in den leichten Gewichtsklassen haben. Dort ist der TuS exzellent besetzt. In der Freistilklasse bis 66 Kilogramm erwartet TuS-Coach Weber ein offenes Duell zwischen dem RG-Mann Sebastian Rapp und seinem Schützling Jörn Schubert. Kräftig punkten wollen die Gäste auch in den abschließenden Weltergewichtskämpfen bis 75 Kilogramm. Und auch in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm hat die TuS-Reserve mit David Jancso einen Siegringer vorzuweisen.

Gespannt darf man sein, welche beiden Ausländer die RG einsetzen wird. Bei der knappen Niederlage in Schriesheim standen Alin Alexuc-Ciuraiu und Gergö Wöller auf der Matte. Hausen-Zell hat aber noch mit Freistil-Weltergewichtler Laszlo Szabolcs ein Ass im Ärmel. Der Pole könnte den Gästen in dieser Gewichtsklasse kräftig in die „Suppe spucken.“ Eines ist aber sicher: Die Stadthalle wird aus allen Nähten platzen.