Ringen Heimische Teams stehen vor hohen Hürden

Am Nationalfeiertag kommt mit dem KSV Hofstetten ein weiterer Prüfstein nach Rheinfelden. Mit 4:4 Punkten stehen die Kinzigtäler ausgeglichen in der Mitte der Tabelle. Die einzigen Niederlagen holten sie sich beim SV Germania Weingarten und dem KSV Haslach. Sowohl am Samstag wie Montag hofft Siegfried Knauer, dass die Schlüsselkämpfe gewonnen werden.

WKG empfängt die beiden Spitzenteams

„Wir freuen uns auf zwei gute Gegner“, zeigt sich WKG-Trainer Kai Vögtlin gespannt auf das doppelte Gastspiel in Höllstein. Die WKG Weitenau-Wieslet, Dritter der Regionalliga, empfängt den souveränen Primus SV Germania Weingarten und den direkten Verfolger KSV Haslach.

„Natürlich ist Weingarten eine Nummer für sich. Aber vielleicht fehlt ja bei ihnen oder Haslach jemand und wir können unsere Chance nutzen. Wir sind heiß darauf, zu gewinnen und wollen den Favoriten ein Bein stellen“, zeigt sich Vögtlin kämpferisch und spiegelt den aktuellen Teamgeist wider. Nicht ohne Stolz berichtet er von der geschlossenen Teamleistung im Kampf gegen den TSV Ehningen vor Wochenfrist. Dieser konnte auch durch eine kleine Umstellung erfolgreich besiegt werden. Die Zuschauer in der Wiesentalhalle können also gespannt sein, was sich der Taktikfuchs als nächstes einfallen lassen wird.