Zur feierlichen Lizenzunterzeichnung trafen sich Trainer Alexander Rümmele und der Sportliche Leiter Stefan Hauschel mit Kiefer bei Sponsor Michael Walliser. Für Kiefer ist der Verbleib eine Herzensangelegenheit: „Ich bleibe, weil hier einfach zuhause bin. Außerdem ist die Regionalliga Baden-Württemberg sehr stark besetzt“, bekennt sich der 18-Jährige zur RG und der Herausforderung in der dritthöchsten Liga. Mit 14 Erfolgen in 15 Kämpfen und 47 errungenen Mannschaftspunkten war Kiefer der erfolgreichste RG-Ringer in der Saison 2023.