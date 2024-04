Ringen: Melnikov Deutscher Meister

Adelhausen Dritterder Vereinswertung

Drei Starter in der Top-Vier war die Ausbeute des TuS Adelhausen bei den Greco-Wettkämpfen in Heilbronn. Entsprechend belegte der Verein vom Dinkelberg mit 22 Punkten den dritten Platz in der inoffiziellen Vereinswertung hinter dem FC Erzgebirge Aue (sechs Ringer, 35 Punkte) und dem RSV Frankfurt/Oder (fünf Ringer, 26 Punkte).

Nach dem Vizetitel im vergangenen Jahr krönte sich Wladislav Melnikov erstmals zum Deutschen Meister in der Klasse bis 57 Kilogramm. Die einzige Wertung gab er im Auftaktkampf ab, den er beim Stand von 5:1 auf Schulter gewann. Ein weiterer Schultersieg sowie zwei klare Punktsiege mit 9:0 und 14:0 brachten das Nachwuchstalent ins Finale, das er ebenfalls auf Schulter gewann. Knapp am Treppchen vorbei schrammte TuS-Teamkamerad Luka Graf, der das rein südbadische Kleine Finale mit 1:7 gegen Amir Hajraj (RKG Freiburg) verlor und am Ende Vierter wurde.