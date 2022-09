Ringen Mit neuerEuphorie undEnergie

Gegen den KSK Furtwangen wird es am Samstag in der Adelhausener Dinkelberghalle erneut nicht einfach. Der 13:18-Niederlage des KSK beim KSV Appenweier stehen zwei Siege gegen Titelverteidiger Olympia Schiltigheim II (22:10) und den VfK Mühlenbach (18:15) gegenüber. Entsprechend ausgeglichen präsentiert sich auch der Kader der Schwarzwälder. Mit Eduard Jung (KSV Tennenbronn) und Ion Plamadeala (ASV Nendingen) konnten sie sich in diesem Jahr verstärken.

Schmerzen wird den KSK der Abgang von Eigengewächs Sascha Weinauge, der zur RKG Freiburg in den Bundesliga-Kader gewechselt ist. In der vergangenen Saison gewann er alle zwölf Kämpfe und holte 40 von 48 Punkten. Mit dem Rumänen Ionut Hamzu fehlt ein weiterer Leistungsträger, der den KSK aus privaten Gründen Richtung Heimat verließ. Außerdem verließ Nico Hübsch den KSK und schloss sich dem KSV Vöhrenbach an.