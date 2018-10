Ringen Moral ist intakt

Zell-Gresgen (rom). Nach zwei knappen Niederlagen bläst der SV Gresgen zur Attacke. Beim Aufsteiger RG Lahr will das Team von Axel Sutter und Axel Grether wieder auf die Siegerstraße zurück. „Die Vorrunde hat bestätigt: Bis auf die beiden Ersten kann hier sonst jeder jeden besiegen“, fasst Axel Grether zusammen. So besiegte Gresgen den Dritten ASV Vörstetten zuhause, musste aber als einziger dem Vorletzten SV Triberg die Punkte überlassen. Viele Duelle der Verbandsliga endeten knapp, was auch dem SVG bereits zum Verhängnis wurde wie beim Kampf gegen den AC Gutach-Bleibach.

„Fakt ist – wir sind nun im Abstiegskampf angekommen. Aber: Wir haben uns noch lange nicht aufgegeben. Die Jungs werden mit Ehrgeiz und Willen die nächste Aufgabe angehen,“ zeigt sich Grether zuversichtlich.

Die RG Lahr, Vorjahresmeister der Bezirksliga Breisgau-Ortenau, hat einen langen Weg zurück in die Liga hinter sich. 2014 zogen die Ortenauer zu Jahresbeginn ihr Team zurück und vollzogen einen kompletten Neuanfang mit dem eigenen Nachwuchs. Zahlreiche Ringer vertreten die RG Lahr im Nachwuchsbereich regelmäßig an deutschen Meisterschaften. Sie sind dann auch nicht zu unterschätzen, wie Axel Grether weiß. Mit Patrick Allgeier (80 kg-Freistil) wird Daniel Wimberger einen harten Brocken bekommen. Schwergewichtler Erasme Babayan wird mit seinen 120 Kilogramm eine „schwere Aufgabe“ für den deutlich leichteren Fabian Schmid werden. Mit einem Sieg des SV Gresgen würden die beiden Tabellennachbarn zumindest für eine Woche die Plätze tauschen.