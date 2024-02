Ringen: Silbermedaille geht an Trübe und Zavarin

Aus dem Bezirk Oberrhein nahmen allerdings nur acht Ringer aus drei Vereinen teil. Mit 19 Teilnehmern am stärksten besetzt war am Samstag die Klasse bis 72 Kilogramm. Hier verpasste Nick Naumann (TuS Adelhausen), der in der Liga für die RG Hausen-Zell startet, nach vier Siegen durch zwei Überlegenheitsniederlagen das belohnende Edelmetall. In der Gruppenphase unterlag er gegen den späteren Meister Corneliu Rusu (RKG Freiburg). Im kleinen Finale war Regionalliga-Konkurrent Dominik Wölfle (KSV Hofstetten) zu stark.

Trübe muss Gold früh abschreiben

In der Klasse bis 67 Kilogramm starteten fünf Teilnehmer im nordischen Turnier (jeder gegen jeden). Nach dem 8:5-Punktsieg gegen Marius-Ionut Blindu (SV Eschbach) ging Norman Trübe (TuS Adelhausen) gegen Luan Lauer (RSV Schuttertal) zu Beginn der zweiten Runde auf die Schultern und musste sich damit von der Goldmedaille verabschieden. Mit einem Überlegenheits- und Aufgabesieg sicherte sich Trübe im Anschluss zumindest den Vizemeistertitel.