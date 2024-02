Ringen: TuS Adelhausen trumpft im Kinzigtal mit fünf Titeln auf

Bevor am kommenden Freitag (Aktive) und Samstag (Nachwuchs) in der Höllsteiner Wiesentalhalle die Bezirksmeisterschaften der Ringer stattfinden, kämpften am vergangenen Wochenende die Nachwuchsringer um die letzten Medaillen bei den Südbadischen Meisterschaften. Erfolgreichster Bezirksverein war erneut der TuS Adelhausen. Während die A- und B-Jugend im Freistil kämpfte, ging es in der C-Jugend im griechisch-römischen Stil zur Sache.

Ianis Buzan setzt sich gegen15 Konkurrenten durch

Gleich fünf Ringer des TuS Adelhausen standen in Haslach ganz oben auf dem Podest. Nach fünf Siegen setzte sich Ianis Buzan (60 kg) gegen 15 weitere Gegner in der A-Jugend durch und qualifizierte sich damit auch für seine erste Deutsche Meisterschaftsteilnahme. Ebenfalls fünf Erfolge bescherten Adeebullah Sayed in der A-Jugend-Klasse bis 80 Kilogramm den Titel.