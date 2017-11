Ringen TuS-Reserve: Glücklicher Sieg

Von Mirko Bähr

Tennenbronn. Im Spitzenkampf der Regionalliga Baden-Württemberg hat der TuS Adelhausen II beim KSV Tennenbronn mit 14:11 die Oberhand behalten. Beide Mannschaften gingen nicht mit der besten Aufstellung auf die Matte. Am Ende sei es ein „glücklicher Sieg“ gewesen, stellte TuS-Coach Thomas Weber fest.

Beispielsweise musste man die 61 kg-Freistil-Klasse aufgrund der krankheitsbedingten Absage von Johannes Voegele unbesetzt lassen. Diese Vorlage konnten die Hausherren aber nicht nutzen, da Lucas Brenn mit Übergewicht aufwartete.

Vier Erfolge feierte der Gast in Tennenbronn. Dreimal gab es das Punktemaximium, was dann auch die Entscheidung zugunsten des TuS brachte. Felix Gottstein (57 kg-Greco) feierte seinen ersten Sieg in der Regionalliga, und das technisch-überhöht. Ihm machten es Jörn Schubert (71 kg-Freistil) und Stephan Brunner (75 kg-Freistil) gleich. Zwei Teampunkte brachte Kevin Kähny (98 kg-Greco) nach Hause.

Knapp an seinem Premierensieg in der Regionalliga ist dagegen Alican Ulu (66 kg-Greco) beim 5:6 aus seiner Sicht. Ebenso knapp ging es bei „Kosta“ Schneider (80 kg-Greco) und Pascal Ruh (86 kg-Freistil) zu, die auch je ein Zähler abgaben. David Jancso (75 kg-Greco) und Felix Krafft (130 kg-Freistil) wurden von ihren Gegnern geschultert. Das allerdings änderte am Ende nichts am Auswärtssieg des Tabellenführers.