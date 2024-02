Ringen: Voller Fokus auf den Neuaufbau

Nachwuchs weiterentwickeln

Der ambitionierte Plan des TuS lässt sich nicht in ein oder zwei Jahren umsetzen. Dessen sind sich Oswald und Trainerkollege Pascal Ruh im Klaren. Beide sind beruhigt, zahlreiche junge Talente in der Hinterhand zu haben, die sich in den nächsten Jahren zu Leistungsträgern im Aktivbereich mausern können. „Wir haben bereits begonnen, diese Jungs zu integrieren und erarbeiten derzeit das optimale Förderprogramm. Ich bin mir sicher: So starten wir sinnvoll in die neue Zukunft.“ Ein weiterer positiver Aspekt, den Oswald sieht: Mehr Identifikation mit dem Verein, was sich auf die Zuschauer überträgt und gerne gesehen wird.