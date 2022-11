Ringen WKG holt einen Punkt in Aichhalden

Nach dem Abend in Zell konnte RG-Trainer Sven Kiefer nur noch den Kopf schütteln. Was schief gehen konnte, ging schief bei den Gastgebern. Zum einen kam der KSV Tennenbronn mit einer umgestellten Mannschaft, womit Schlussmann Luca Köpfer (75 kg-Freistil) mit Fabian Reiner einen Topmann der Liga vor sich hatte und in der Schlussminute auf die Schultern musste.

Auf der anderen Seite blieben die RG-Ringer unter ihren Möglichkeiten. „Gefühlt zum zehnten Mal in Folge musste Bubi in der Schlussminute den Kampf hergeben“, fasste Kiefer die 2:3-Niederlage von Adrian Recorean (130 kg-Freistill) gegen Miroslav Geshev zusammen. Zehn Sekunden vor dem Gong drehte der Bulgare erneut das Duell. Mit zwei Wertungen siegte Darwish Mahmodi (61 kg-Freistil) lediglich 4:0. Nicht in den Kampf kam Darius Kiefer (98 kg-Greco). Obwohl Gegner Mariyan Marinov zunehmend konditionell einbracht, musste sich Kiefer nach knapp vier Minuten mit 3:20 geschlagen geben. Einzig Jonas Deiß (66 kg-Greco, 15:2) und Ivan Guidea (71 kg-Freistil, 12:0) brachten noch Zählbares in die Heimecke, da auch Alexandru Solomon mit acht Kilogramm Gewichtsnachteil 0:5 gegen Lukas Brenn (80 kg-Greco) unterlag.