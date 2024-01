Ringen: WKG-Ligaverbleib bringt Kandern den Aufstieg

Noch vor den Halbfinal-Hinkämpfen der Bundesliga hat der Deutsche Ringerbund (DRB) am Samstag die vorläufige Zusammensetzung und Einteilung der ersten und zweiten Bundesliga in der kommenden Saison bekannt gegeben, womit zugleich der Klassenerhalt für die WKG Weitenau-Wieslet in der Regionalliga Baden-Württemberg feststeht.

Denn aus der nordbadischen Oberliga darf Meister SVG Nieder-Liebersbach wegen des Rückzugs im vergangenen Jahr drei Jahre lang nicht aufsteigen, Vizemeister SV Weingarten II darf als Reserve-Mannschaft nicht in die Regionalliga. Aus der Bundesliga kommt kein Absteiger. Somit kann die WKG Weitenau-Wieslet in ihrem inzwischen gewohnten Terrain verbleiben und eröffnet damit dem TSV Kandern einen Platz in der Oberliga. „Inzwischen gehören wir ja zu den Urgesteinen. Wir freuen uns, dass wir nun für die Liga planen können“, zeigt sich WKG-Trainer Kai Vögtlin erleichtert.