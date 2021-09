Ringen WKG verliert zum Auftakt

Während die WKG durch Michael Herzog (130 kg-Greco) kampflos zu vier Punkten kam, profitierte der ASV Ladenburg von der Lücke der Gastgeber bis 61 Kilo. Dann folgten vier Siege in Serie, wodurch die WKG bis zum Greco-Weltergewicht in Führung lag. Doch in der Bodenlage zog sich Schlussringer Stefan Kilchling eine Rippenverletzung bei der zweiten Aktion zu, wodurch er schnell 0:10 in Rückstand kam. Trotz der Anfeuerungsgesänge der Fans konnte er die Überlegenheitsniederlage nicht mehr abwenden. Ladenburg gewann mit 16:14.

Gut gestartet war zunächst WKG-Neuzugang Axel Graff (57 kg-Freistil). Mit dem Kampf an den Mattenrand ging er 1:0 in Führung. Davon scheinbar geweckt begann Gegner Abdul Ahmadi seinerseits mit Aktionen und wurde nur vom Pausengong unterbrochen, deutlicher in Führung zu liegen. Trotzdem reichte es in den Schlusssekunden zum 2:18-Überlegenheitssieg für den Gast.