Rollhockey RSV will Grundstein legen

Die Bilanz gegen das Team aus dem Kanton Bern ist in dieser Saison ausgeglichen. Im Hinspiel hatten die Weiler auf ganzer Strecke enttäuscht, verloren deutlich mit 2:6. Im heimischen Nonnenholz behielt der RSV mit 4:2 die Oberhand. „Uttigen ist nicht gerade unser Lieblingsgegner“, sagt Weils Kapitän Felix Furtwängler. „Das wird sicherlich nicht so ein Selbstläufer wie in der vergangenen Saison in den Playdowns.“

Vor einem Jahr hatte Weil mit Münsingen überhaupt keine Probleme, gewann damals die „Best-of-three-Serie“ souverän. „Jetzt müssen wir im ersten Heimspiel erst einmal den Grundstein legen. Danach sehen wir weiter.“ Die erste Partie findet am Samstag ab 15.30 Uhr in Weil statt. Nach dem spielfreien Wochenende an Ostern geht es dann auswärts mit Spiel zwei in Uttigen weiter (16. April).