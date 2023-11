Rümmingen: Andreas Bühler ist Kandidat

Führungs- und Budgetverantwortung

Bühler, verheirateter Familienvater von zwei Söhnen im Alter von acht und 20 Jahren, ist in Lörrach geboren und aufgewachsen. Er hat ein Studium der Rechtswissenschaft in Freiburg mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen. Beim Autovermieter Hertz, wo er bereits als Student im Nebenjob gearbeitet hat, wurde ihm zunehmend Verantwortung übertragen, berichtet er. Heute betreut er als Manager ein Gebiet von Offenburg über Lörrach und Villingen-Schwenningen bis nach Konstanz und ist an der Weiterentwicklung des Unternehmens beteiligt. Er habe Führungs- und Budgetverantwortung.

Einblick in familiäre Herausforderungen

Was Familien im Alltag leisten müssen, stehe ihm Tag für Tag vor Augen, hält Bühler fest. Zum erweiterten Haushalt der Familie würden auch seine 88-jährige, pflegebedürftige Mutter, die durch eine Pflegekraft betreut wird, sowie seine Schwiegermutter gehören. Vom Kindergarten über die Schule bis hin zum Berufseinstieg sei ihm zudem nichts fremd, was Familien mit Kindern betrifft. Gute Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg, macht Bühler deutlich – egal ob im Unternehmen, in der Verwaltung, privat oder in einem Verein. Sport ist ihm wichtig: Nachdem er früher leidenschaftlich Fußball beim FV Lörrach gespielt hat, ist Bühler heute als Sportschütze in Efringen-Kirchen und Weil am Rhein aktiv. Als Sachkundeausbilder und Verbandsvorsitzender des Markgräfler Sportschützenkreises mit 33 Mitgliedsvereinen übernehme er auch dort Verantwortung, schreibt er.