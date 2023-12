Rümmingen: Auf den Spuren Hermann Scherers

Nach der Volksschule und der Lehre in Lörrach ging er einer Stelle wegen nach Basel, heißt es im Aufsatz. Zurück kam er nie. In Basel schloss er sich besagter Rot-Bau-Gruppe an. „Möglicherweise, weil er Künstler geworden war und sich nicht mehr verstanden fühlte, so wie das in früherer Zeit und auf dem Lande kein anständiger Beruf war. Hermann hatte sich Bildung beigebracht, war belesen. Das belegen klassische Bücher, in denen sein Name steht“, ist zu lesen.