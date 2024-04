Der 42-Jährige sei ausgestiegen und wollte Erste Hilfe leisten. Ebenso eilten der in unmittelbarer Nähe wohnende 50-jährige Vater sowie der 18-jährige Bruder des 14-Jährigen zur Unfallstelle und sollen unvermittelt dem zur Hilfe eilenden 42-Jährigen mehrfach auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen haben. Der Autofahrer flüchtete in eine Firma. Der 14-Jährige, der keinen Helm trug, wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in die Kinderklinik.

Der 42-Jährige wurde mit Kopfverletzungen ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Aufgrund unklarer Eigentumsverhältnisse wurde das Leichtkraftrad von der Polizei vorläufig sichergestellt. Zudem bestand für das Leichtkraftrad kein Versicherungsschutz und der 14-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.