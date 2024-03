Rümmingen: Daniela Meier hat wie ein Löwe für Rümmingen gekämpft

Blumen gab es auch von ihren Stellvertretern Matthias Aenis und Henriette Benner-Boll.

Daniela Meier sei Impulsgeberin für zukunftsweisende Initiativen, sagte Benner-Boll. Sie nannte unter anderem das „Raumkonzept Kandertal 2040“, das Netzwerk für nachhaltige Mobilität Kandertal Oberrhein, aber auch konkrete Verbesserungen bei der Busanbindung.

Benner-Boll erwähnte das Seniorenwohnprojekt in der Dorfmitte, den Supermarkt für Rümmingen und weitere Vorhaben, die Daniela Meier auf den Weg gebracht habe. Nach dem Aus für die Umgehungsstraße, für die sie vehement kämpfte, habe sie vom Landkreis eine Machbarkeitsstudie für Verkehrsverbesserungen in Rümmingen erwirkt.

Henriette Benner Boll beschrieb Daniela Meier – genauso wie die Redner nach ihr – als gute Netzwerkerin, die auch die Bürger in ihre Projekte einbezog. Beim Projekt „Jugend bewegt“ hätten Jugendliche, mit einem eigenen Geldbudget, Dorfrallyes, einen Girlsday und anderes auf die Beine gestellt. Benner-Boll erwähnte das Fest zur 1250-Jahrfeier und an die Initiative „Kulturo“, die Konzerte in der Friedhofskapelle veranstaltet. Dank Meiers vorausschauender Finanzpolitik sei Rümmingen gut für die Zukunft gerüstet, obwohl in den 16 Jahren die Gewerbesteuer nie erhöht wurde.