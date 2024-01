Rümmingen: Darf Wahlbroschüre das Gemeindewappen enthalten?

„Eine Verwendung hätte für den Bürgermeisterwahlkampf gesondert beantragt werden müssen, das ist nach meinem Kenntnisstand nicht erfolgt“, berichtet Meier, und wahrscheinlich hätte es von Seiten der Gemeinde ein „Nein“ gegeben. Sie lässt den Vorgang seitens des Ordnungsamts prüfen und wird sich auch eine Auskunft bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Lörrach einholen.

„Ich habe die Verwendung des Gemeindewappens nicht von der Gemeinde genehmigen lassen, da ich der Meinung war, es handle sich um einen nicht kommerziellen Zweck“, sagte Andreas Peter Bühler unserer Zeitung am Mittag. Aus dem Flyer gehe nach seiner Einschätzung klar hervor, dass er nicht als offizieller Vertreter der Gemeinde agiere, sondern sich um ein öffentliches Amt in Rümmingen bewerbe. In der Broschüre sei klar formuliert, dass er als Bürgermeisterkandidat antrete.Leser Björn Reiche macht darauf aufmerksam, dass Bürgermeisterkandidat Bühler als ehemaliger Student der Rechtswissenschaft an der Albert-Ludwigs Universität Freiburg wissen müsste, welche Bestimmungen das in Baden-Württemberg geltende kommunale Wappenrecht enthält und dass diese Nutzung nicht zulässig sei. Ganz so einfach ist es indes aber nicht, da im Grunde jede Gemeinde selbst entscheiden kann, wem sie die Nutzung ihres Wappens gestattet oder nicht. Wie der Fall im Landkreis Lörrach gehandhabt wird, haben wir bei der Kommunalaufsicht des Landratsamts nachgefragt – eine Antwort steht noch aus.