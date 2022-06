Rümmingen „Dorfhäxe“ laden zu Dorfhock

Am Samstagabend zum Auftakt waren es vor allem Junge und Junggebliebene, die zum gemütlichen Beisammensein bei zünftiger Verköstigung und Tanzvergnügen mit Alleinunterhalter Klaas kamen. Am Sonntagvormittag zum bayrischen Frühschoppen kamen – meist sogar in entsprechender Tracht – diejenigen, die Spezialitäten aus dem Nachbarbundesland unter Markgräfler Sonne genießen wollten. Über die Mittagszeit waren dann viele Familien da. Es gab Mittagessen und auch eine Hüpfburg zum Herumtollen für die Kleinen.

Die Band „Sax & Key“, die unter dem Portal der Jakobuskirche schon zum bayrischen Frühschoppen aufgespielt hatte, hatte so großen Spaß am Anblick des frohen Treibens auf dem Festgelände, dass sie bis in den späteren Nachmittag hinein den Soundteppich legte.